Fondo idrico, al via il bando per nuovi investimenti infrastrutturali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apre una nuova fase di investimenti nel settore idrico con la pubblicazione dell’avviso per la concessione di sovvenzioni nell’ambito dello SFNIISSI, lo strumento finanziario nazionale dedicato alle infrastrutture e alla sicurezza del comparto. L’iniziativa si inserisce nella misura PNRR M2C4-I4.5 e punta a rafforzare la resilienza e l’efficienza della rete idrica italiana.

L’intervento ha un valore strategico: tra gli obiettivi principali figurano la riduzione delle perdite, il miglioramento della sicurezza e l’accelerazione dei processi di ammodernamento delle infrastrutture.

L’avviso, gestito tramite la piattaforma di Invitalia in qualità di implementing partner, stabilisce requisiti, modalità operative e criteri di accesso ai finanziamenti. È già attiva dal 29 aprile la fase di accreditamento per i soggetti interessati.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 12 del 6 maggio 2026 e fino alle ore 12 del 28 maggio 2026.

Per ulteriori approfondimenti:

https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-idrico-sfniissi

Per scaricare l’avviso pubblico:

https://dgdighe.mit.gov.it:5001/$DatiCmsUtente/Investimenti/Misura_4_5/Avviso%20M2C4I4.5_SFNIISSI.pdf