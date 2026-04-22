Tributi locali: la Cassazione conferma la prescrizione quinquennale per la TIA

AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce i termini di prescrizione della tassa sui rifiuti, equiparandola alle prestazioni periodiche e confermando il limite dei cinque anni.

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Con la sentenza n. 28066 del 22 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata a pronunciarsi sulla natura giuridica della TIA (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), ribadendo un principio ormai consolidato in materia di tributi locali.

Secondo i giudici di legittimità, la TIA deve essere ricondotta nell’ambito delle prestazioni periodiche o di durata di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile. Da tale qualificazione deriva l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale per la riscossione del credito tributario.

La decisione ha comportato la cassazione con rinvio di una pronuncia della Commissione tributaria regionale di Firenze, risalente al 2017, che si colloca all’interno di un contenzioso tra una contribuente e l’amministrazione.

Il principio riaffermato dalla Corte si inserisce in un orientamento già espresso in precedenti arresti, consolidando l’interpretazione secondo cui i tributi locali con carattere periodico non possono essere soggetti a termini prescrizionali più lunghi, ma devono rispettare la disciplina quinquennale prevista dal codice civile.

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