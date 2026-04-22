Lavoro subordinato accertato: la Cassazione esclude il riassorbimento sul TFR

AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che, in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto non può essere ridotto tramite il principio del riassorbimento delle differenze retributive: il TFR matura alla cessazione del rapporto e va calcolato secondo i parametri contrattuali o le somme effettivamente percepite.

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In caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto di lavoro inizialmente qualificato come autonomo, non trova applicazione il principio del riassorbimento ai fini del trattamento di fine rapporto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza n. 27738 depositata il 17 ottobre 2025, che ha cassato con rinvio una decisione della Corte d’appello di Catanzaro.

Secondo la Suprema Corte, il TFR non può essere “compensato” con eventuali eccedenze retributive riconosciute durante lo svolgimento del rapporto rispetto ai minimi contrattuali. Questo perché il trattamento di fine rapporto matura integralmente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non per singoli accantonamenti periodici.

Ne deriva che, ai fini della sua quantificazione, non è possibile operare alcun assorbimento tra quanto eventualmente percepito in eccesso nel corso del rapporto e le somme dovute a titolo di TFR. L’importo deve invece essere determinato sulla base delle retribuzioni annualmente dovute secondo la contrattazione collettiva o, se più favorevoli, delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il rapporto.

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