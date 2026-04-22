Circhi e spettacoli viaggianti, la Cassazione: obbligo di iscrizione alla gestione commercianti

AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione

La Corte chiarisce il corretto inquadramento previdenziale degli esercenti del settore: contributi alla gestione commerciale e non a quella industriale, se ricorrono le condizioni di legge.

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La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 27196 del 10 ottobre 2025, è intervenuta sul tema dell’inquadramento previdenziale degli esercenti di circhi equestri e spettacoli viaggianti, definendo in modo netto il regime contributivo applicabile.

Secondo i giudici di legittimità, tali operatori, quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975 e successive modifiche, sono obbligati a iscriversi alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, istituita dalla legge n. 613 del 1966. Ne deriva l’esclusione dell’inquadramento nella gestione riferita al settore industriale.

La decisione ribadisce quindi un orientamento volto a ricondurre queste attività nell’alveo del comparto commerciale, valorizzando la disciplina speciale prevista dal legislatore per gli spettacoli viaggianti e per le attività circensi, con effetti diretti sul regime contributivo applicabile agli operatori del settore.

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