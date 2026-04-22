Contributi figurativi per mobilità: si calcolano sulla retribuzione contrattuale, non su quella effettivamente percepita

AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione

La Cassazione chiarisce che la base di calcolo è la retribuzione ordinaria maggiorata degli elementi continuativi, escludendo il riferimento agli importi realmente percepiti dal lavoratore

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La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza n. 27577 del 16 ottobre 2025, ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 2 aprile 2020 in materia di contribuzione figurativa durante i periodi di indennità di mobilità.

Il caso riguardava il criterio di determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi figurativi previsti dall’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991. Secondo la Suprema Corte, la base di riferimento coincide con la retribuzione su cui si fonda il trattamento straordinario di integrazione salariale, ossia quella dovuta nel periodo immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro per l’orario contrattuale ordinario, comprensiva degli eventuali elementi retributivi di carattere continuativo.

È stata quindi esclusa la rilevanza della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, richiamata dall’art. 8, comma 1, della legge n. 155 del 1981, ritenuta non applicabile al sistema della mobilità. La decisione si pone in linea con un precedente conforme del 2018.

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