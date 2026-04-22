La Cassazione conferma la legittimità delle trattenute sindacali tramite cessione del credito: il rifiuto del datore può integrare condotta antisindacale

AGEL 22 Aprile 2026, di Redazione

Anche dopo l’abrogazione dell’art. 26 dello Statuto dei lavoratori, resta possibile per i dipendenti autorizzare il datore a trattenere i contributi sindacali. Il rifiuto ingiustificato può configurare un inadempimento civilistico e una condotta antisindacale.

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27722 del 17 ottobre 2025, ha chiarito che l’abrogazione referendaria dell’art. 26, comma 2, dello Statuto dei lavoratori non ha introdotto un divieto generale di riscossione delle quote sindacali mediante trattenuta in busta paga.

Secondo i giudici, la riforma si è limitata a far venir meno l’obbligo legale per il datore di lavoro, ma non ha escluso la possibilità che tale meccanismo continui a operare su base volontaria. In particolare, i lavoratori possono avvalersi dell’autonomia privata e della cessione del credito per autorizzare il datore di lavoro a trattenere dalla retribuzione le somme destinate al sindacato.

In questo quadro, un eventuale rifiuto del datore di lavoro ritenuto ingiustificato non è privo di conseguenze: può infatti integrare un inadempimento di natura civilistica e, al tempo stesso, configurare una condotta antisindacale. Ciò in quanto viene inciso sia il diritto individuale del lavoratore alla libera adesione sindacale, sia il diritto dell’organizzazione sindacale a ricevere i contributi necessari allo svolgimento della propria attività.

La decisione si inserisce in un orientamento già espresso in precedenti pronunce, confermando la possibilità per i sindacati di continuare a utilizzare strumenti privatistici per la riscossione delle quote associative, anche in assenza di un obbligo normativo in capo al datore di lavoro.

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