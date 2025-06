TOSAP: agevolazione alla società produttrice di energia elettrica, applicabilità e fondamento

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con la sentenza n. 769/2025 ha affermato che in tema di TOSAP, alla società produttrice di energia elettrica si applica l’agevolazione di cui all’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di soggetto che svolge attività strumentale ad un pubblico servizio e possiede infrastrutture che permettono ad altri di fornirlo, poiché la rete di erogazione di pubblici servizi va intesa in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di una serie di fasi connesse (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione), tali che, in assenza dell’una non possono compiersi le altre e ciascuna è realizzata esclusivamente nell’interesse delle altre.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15162 del 2024 Rv. 671326-01

Fonte: massimario della Corte di Cassazione