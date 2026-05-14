TAR Abruzzo: legittima l’ordinanza di inagibilità per rischio antincendio anche senza sopralluoghi nei singoli appartamenti

Il TAR Abruzzo, sezione prima, con la sentenza n. 322/2026 (ricorso n. 286/2022), pubblicata l’11 maggio 2026, ha affermato che l’ordinanza sindacale di inagibilità può estendersi all’intero complesso immobiliare quando sussista una continuità strutturale e funzionale tra le diverse unità e sia accertata una situazione di pericolo legata alla normativa antincendio.

Il collegio ha ribadito che, nei supercondomini caratterizzati da spazi comuni e da una connessione strutturale tra residenze private e struttura ricettiva, la non conformità antincendio di una parte del complesso può riflettersi sull’intero edificio, esponendo a rischio anche le unità abitative non direttamente interessate dai sopralluoghi tecnici.

La sentenza chiarisce inoltre i presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente del sindaco, evidenziando che il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere anche in presenza di criticità note da tempo, qualora il rischio continui a permanere e non sia stato eliminato. In tali casi, l’amministrazione può adottare misure atipiche a tutela dell’incolumità pubblica, ulteriori rispetto ai provvedimenti ordinari già disposti da altre autorità competenti.

Il TAR ha anche precisato che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento se i ricorrenti non indicano quali osservazioni avrebbero potuto presentare per incidere concretamente sull’esito del procedimento, richiamando l’applicazione dell’articolo 21-octies della legge n. 241/1990.

Quanto alla durata dell’ordinanza, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittima la previsione di efficacia “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, osservando che la cessazione dello stato di pericolo dipende dall’iniziativa dei proprietari attraverso l’adeguamento dell’immobile alle prescrizioni antincendio.