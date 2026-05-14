Condono edilizio in area vincolata: legittimo il diniego per abusi “maggiori”, irrilevante la data di imposizione del vincolo

Estremi della sentenza

T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, sentenza n. 00559/2026 (pubblicata il 09/05/2026) – R.G. n. 00401/2017.



Il diniego di condono edilizio relativo a interventi qualificabili come “abusi maggiori” in area sottoposta a vincolo paesaggistico è espressione di un potere amministrativo integralmente vincolato, non suscettibile di valutazioni discrezionali e fondato su una preclusione normativa assoluta alla sanabilità delle opere.

In tale quadro, il Tribunale amministrativo ha riaffermato che, ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 e della normativa regionale applicabile (L.R. Lazio n. 12/2004), la sanatoria non è consentita per interventi di ristrutturazione edilizia o nuove costruzioni (abusi “maggiori”) realizzati in aree soggette a vincoli paesaggistici, anche quando il vincolo risulti successivo alla presentazione della domanda di condono.

Il principio di diritto consolidato valorizzato dalla pronuncia esclude infatti che possa assumere rilievo la successione temporale tra domanda e imposizione del vincolo, atteso che la disciplina del terzo condono edilizio delinea un ambito oggettivo più ristretto rispetto ai precedenti regimi e introduce limiti ulteriori a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali paesaggio e ambiente.

Ne consegue che, in presenza di interventi riconducibili alle categorie edilizie più rilevanti, la domanda di sanatoria deve essere rigettata senza necessità di ulteriori valutazioni istruttorie, non potendo l’amministrazione riconoscere alcun affidamento giuridicamente tutelabile in capo all’autore dell’abuso.

La decisione ribadisce inoltre il principio del tempus regit actum, escludendo che sopravvenienze normative o fatti istruttori possano incidere sulla legittimità del diniego già adottato, che resta vincolato al quadro normativo vigente al momento della decisione amministrativa.

Alla luce di tali principi, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di rigetto della sanatoria edilizia, dichiarando infondato il ricorso.