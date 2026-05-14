CILA e atti non provvedimentali: senza interesse non è possibile impugnare la comunicazione del Comune

AGEL 14 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR Lazio ribadisce che, in materia edilizia, sono impugnabili solo gli atti dotati di effettiva lesività e natura provvedimentale. Le comunicazioni relative alla CILA, prive di poteri conformativi o inibitori, non incidono direttamente sulla sfera giuridica del privato e non possono fondare l’interesse al ricorso.

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Con la sentenza n. 00561/2026 (REG.PROV.COLL.), pubblicata in data 11/05/2026, resa sul ricorso n. 00369/2025 (REG.RIC.), il TAR Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza originaria di interesse ad agire, riaffermando un principio centrale in materia di giustiziabilità degli atti amministrativi: l’accesso al giudice è condizionato dalla presenza di un atto effettivamente provvedimentale e lesivo.

Il Collegio ha chiarito che, nel sistema delineato dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) si configura come strumento di liberalizzazione dell’attività privata, privo di un procedimento autorizzatorio e di poteri amministrativi preventivi di controllo, quali quelli inibitori, conformativi o di autotutela. L’amministrazione conserva esclusivamente poteri sanzionatori ex post, esercitabili solo in caso di difformità o abuso.

Da tale assetto discende che eventuali note comunali che si limitino a rappresentare criticità urbanistiche o a qualificare l’improcedibilità della CILA non assumono natura provvedimentale, ma hanno valore meramente informativo. Ne deriva la loro inidoneità a ledere immediatamente la posizione giuridica del privato e, quindi, la non impugnabilità in sede giurisdizionale.

Il TAR ha inoltre ribadito che l’interesse a ricorrere non può essere costruito in via anticipata o ipotetica, né può fondarsi su esigenze di accertamento generale o su timori futuri circa possibili conseguenze sanzionatorie o penali, in assenza di un concreto esercizio del potere amministrativo.

Alla luce di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo.

Sentenza: TAR Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), n. 00561/2026 REG.PROV.COLL., n. 00369/2025 REG.RIC., pubblicata il 11/05/2026.

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