CILA e atti non provvedimentali: senza interesse non è possibile impugnare la comunicazione del Comune

Il TAR Lazio ribadisce che, in materia edilizia, sono impugnabili solo gli atti dotati di effettiva lesività e natura provvedimentale. Le comunicazioni relative alla CILA, prive di poteri conformativi o inibitori, non incidono direttamente sulla sfera giuridica del privato e non possono fondare l’interesse al ricorso.