Tabaccherie, il Tar Sardegna chiarisce i limiti del trasferimento di sede: prevale la valutazione complessiva del servizio sul dato numerico della popolazione

Con la sentenza n. 00760/2026 (REG.PROV.COLL., n. 00714/2025 REG.RIC., pubblicata il 04/05/2026), il Tar Sardegna ha affrontato il tema dei presupposti per il trasferimento di una rivendita di tabacchi, chiarendo che la decisione amministrativa deve essere il risultato di una valutazione globale e non meramente aritmetica.

Il Collegio ha affermato che il criterio del rapporto tra numero di rivendite e popolazione non può essere applicato in modo automatico nelle ipotesi di spostamento all’interno dello stesso comune, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto la sussistenza di una “esigenza di servizio” e la coerenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente.

Secondo il Tribunale, la legittimità del diniego o della conferma del diniego al trasferimento dipende dalla completezza dell’istruttoria, che deve includere non solo dati demografici, ma anche elementi relativi alla distribuzione territoriale delle rivendite, alla densità dei servizi e alla reale domanda di utenza nelle aree interessate.

Il Tar ha inoltre chiarito che il riesame in autotutela con nuova istruttoria e motivazione integra un provvedimento di conferma “propria”, idoneo a sostituire l’atto originario, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ribadito che l’Amministrazione può legittimamente confermare il diniego all’esito di una rinnovata valutazione, purché la motivazione sia coerente, non stereotipata e fondata su un bilanciamento effettivo degli interessi pubblici e privati coinvolti.

La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza amministrativa più recente, che esclude automatismi decisionali nei procedimenti relativi alla distribuzione delle rivendite di generi di monopolio, imponendo invece un giudizio discrezionale fondato su un’analisi complessiva del territorio e del servizio pubblico.

In definitiva, il Tar Sardegna ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti, compensando le spese di lite.