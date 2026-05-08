Tabaccherie, il Tar Sardegna chiarisce i limiti del trasferimento di sede: prevale la valutazione complessiva del servizio sul dato numerico della popolazione

Tabaccherie, il Tar Sardegna chiarisce i limiti del trasferimento di sede: prevale la valutazione complessiva del servizio sul dato numerico della popolazioneAGEL 8 Maggio 2026, di Redazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ribadisce che l’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di generi di monopolio non può fondarsi su automatismi legati al solo rapporto abitanti/esercizi, ma richiede una valutazione complessiva delle “esigenze di servizio” e dell’interesse pubblico alla razionalizzazione della rete.
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