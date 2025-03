Sviluppo Sostenibile: avviso da 2 milioni per proposte a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica mette a disposizione di enti e organizzazioni no-profit due milioni di euro a supporto delle iniziative progettuali che contribuiscano al processo di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

L’Avviso pubblico, diffuso sul sito del Ministero, si rivolge a soggetti quali associazioni, fondazioni, università ed enti di ricerca, con particolare attenzione ai tre Vettori di sostenibilità individuati dalla Strategia: Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, Cultura per la sostenibilità e Partecipazione per lo sviluppo sostenibile.

Le proposte progettuali dovranno prevedere la programmazione e realizzazione di attività rivolte a favorire, a livello nazionale e territoriale, la conoscenza e il dibattito, la partecipazione degli attori non statali e delle giovani generazioni, il reciproco apprendimento e il networking.

L’Avviso, prevede tre categorie di intervento, mirate all’organizzazione di eventi tematici, alla programmazione di scambi e formazione tra membri del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e alla realizzazione di iniziative mirate a potenziare il ruolo delle giovani generazioni nei processi decisionali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20/05/2025 ore 23:59 (ora italiana).

Per maggiori informazioni sull’Avviso, è possibile consultare la pagina dedicata: Avviso pubblico per proposte di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – Vettori di sostenibilità – SNSvS6).

Fonte: MASE