Criteri ministeriali di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

La decisione di utilizzare il meccanismo che fa perno su tre fonti di rilevazione “ufficiali”, per la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, non è di per sé censurabile, trattandosi di un modo di organizzazione della discrezionalità, e come tale idoneo a vincolare in positivo le scelte dello stesso organo consultivo. Tuttavia, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti. Ragionevole e corretto è pertanto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private (1).

(1) Il Consiglio di Stato chiarisce che la discrasia e l’incongruenza dei dati raccolti sono sintomatiche quanto meno di una disomogeneità del metodo di rilevazione seguito, nonché dell’inadeguatezza scientifica della relativa verifica e del raffronto dei dati provenienti dalle diverse fonti.

Precedenti conformi: Sulla non censurabilità del meccanismo che fa perno su tre diversi indici di carattere oggettivo, ma sulla necessità della concordanza dei dati tra le diverse fonti: Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2961.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it