Stato-città, ok alla definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali per l’anno 2025

Lo scorso 17 aprile al Viminale si è tenuta la seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali, presieduta dal sottosegretario di Stato con delega agli enti locali Wanda Ferro. Ne da notizia il Viminale con una nota pubblicata sul proprio sito.

ANCI ed UPI hanno espresso il proprio parere favorevole in relazione alle decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali adottate nella riunione dell’8 aprile 2025 concernenti:

– la definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2025;

– la definizione e approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di assistenza anche con riferimento alla definizione di modalità di verifica intermedia del corso-concorso di accesso in carriera di segretari comunali-edizione 2024.

«Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio direttivo per l’albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – ha dichiarato il sottosegretario Ferro – sono state prese decisioni significative. In particolare, con l’obiettivo di supportare gli enti locali per l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per l’intera durata del Piano, sono autorizzate le assunzioni dei Segretari, in un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’annualità precedente. Di conseguenza, per il solo 2025 il fabbisogno assunzionale è stato quantificato in 98 unità».

ANCI ed UPI hanno espresso inoltre l’intesa in relazione allo Schema di decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze mediante il quale viene adottata la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2025, rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle medesime capacità fiscali.

Le associazioni degli enti locali hanno fornito il proprio parere favorevole in merito allo Schema di decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Interno, recante riparto, per gli anni 2023 e 2024 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per le attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

«Si tratta di un provvedimento importante – ha sottolineato il sottosegretario– tramite il quale destiniamo a questi territori 4 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024 dimostrando, ancora una volta, la vicinanza del Governo ai comuni colpiti da eventi sismici».

La Conferenza ha altresì acquisito la designazione da parte di ANCI, previa condivisione di UPI, di un rappresentante in seno al Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. In conclusione la Conferenza ha formalizzato la designazione da parte di ANCI ed UPI di un rappresentante ciascuno nell’Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura.

Fonte: Viminale