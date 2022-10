Sottoscritto il CIS ‘Volare’ per gli aeroporti calabresi

Il ministro Mara Carfagna ha ufficializzato la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo ‘Volare’, uno strumento dedicato all’ampliamento, alla riqualificazione e alla sicurezza degli aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Il CIS parte con una dotazione di 215,5 milioni di euro, in gran parte provenienti da una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 milioni) e della Regione Calabria (circa 130 milioni). Una ulteriore quota di finanziamento proviene invece dalla dotazione della S.A.Cal., che gestisce i tre scali calabresi.

“Il CIS che presentiamo oggi – ha affermato il ministro Carfagna in apertura del Tavolo istituzionale – è uno degli ultimi adempimenti che ci tenevo a ‘incardinare’ prima del cambio di governo. È un Contratto di grande importanza per la Calabria e il suo sviluppo, soprattutto alla luce dell’aumento del traffico passeggeri negli aeroporti della regione dopo la fine della pandemia”.

Il Contratto comprende in totale 21 interventi, dei quali 9 sono riservati all’aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 milioni di euro) e 6 ciascuno per Reggio Calabria (60 milioni di euro) e Crotone (36 milioni di euro).

Gli investimenti più consistenti sono riservati, in particolare, allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 milioni), alla ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo reggino (27,5 milioni) e allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all’interno dell’aeroporto di Crotone (20 milioni).

A sottoscrivere il CIS, oltre al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che presiede il Tavolo istituzionale, sono stati anche la Regione Calabria, l’Agenzia per la Coesione territoriale, che svolge il ruolo di segreteria tecnica, Invitalia (soggetto attuatore del Contratto e centrale di committenza), S.A.Cal. (soggetto attuatore degli interventi), nonché i Ministeri di Economia e Finanze, Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Turismo, Transizione Ecologica e Interno.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo consentirà la massima collaborazione interistituzionale e il miglior coordinamento tra le istituzioni coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture, accorciando i tempi, semplificando le procedure e garantendo anche la prevenzione rispetto a eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, grazie anche al Protocollo sottoscritto con l’Agenzia Nazionale Anticorruzione.

La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026. Tutti gli interventi hanno un grado di progettazione già definitiva o in fase conclusiva.

Il ministro Carfagna ha sottolineato che il CIS ‘Volare’ fa parte di un quadro di interventi più ampio avviato dal governo per potenziare le infrastrutture di trasporto al Sud e, in particolare, in Calabria. Tra questi, ha ricordato le Zone Economiche Speciali, la linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, le anticipazioni del FSC 2021-2027 volte a finanziare anche il primo stralcio della SS Jonica.

“Si tratta di un complesso di interventi che renderanno la Calabria più raggiungibile e meglio collegata in ogni settore dei trasporti, strade, ferrovie, porti, aeroporti”, ha concluso il ministro. “Sono convinta che il prossimo governo saprà vigilare per la corretta ‘messa a terra’ di questi investimenti e di questi progetti a lungo attesi dai calabresi”.

Fonte: Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale