Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2025 avente ad oggetto “Rettifica del comunicato relativo al decreto 14 marzo 2025 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI. Apertura sportello” il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 72 del 27 marzo 2025, alla pag. 84, dove è scritto: «…, dalle ore 12.00 del 5 febbraio alle ore 12.00 dell’8 aprile 2025», leggasi: «…, dalle ore 12.00 del 4 aprile 2025 alle ore 12.00 del 5 maggio 2025».

Fonte: Gazzetta Ufficiale