Sistema Raee, online il nuovo bando 2023 per l’assegnazione dei contributi economici

Pubblicato il nuovo bando RAEE finalizzato all’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi Collettivi.

Il nuovo Bando 2023 si articola in tre Misure. Una Misura finanzierà opere presso il Centro di Raccolta e acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta stesso; una seconda misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio (microraccolta) e contestuale comunicazione; un’ulteriore Misura è volta alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale del CdC RAEE. Ogni potenziale candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo e per una sola Misura.

L’unica modalità di partecipazione al Bando del 6 marzo 2023 è on-line, la domanda deve essere predisposta mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del portale del CdC RAEE www.cdcraee.it, a cui si accede con le credenziali fornite dallo stesso CdC RAEE. Il Modello di Domanda e tutta la documentazione obbligatoria dovrà essere compilata e trasmessa a partire dal 6 marzo 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 5 maggio 2023.

Trascorso il termine delle ore 12.00 del 5 maggio 2023, le funzionalità per la compilazione e l’invio delle domande saranno disattivate e i contenuti precedentemente inseriti saranno accessibili al proponente in sola modalità di lettura e non modificabili. Le domande in corso di compilazione, ovvero incomplete e non trasmesse e le domande inviate oltre il termine ultimo indicato, saranno considerate come non pervenute e pertanto escluse dalla valutazione.

Tutte le informazioni utili, il testo ufficiale, le FAQ e i Modelli di Domanda e l’Allegato 1 sono disponibili esclusivamente on-line, attraverso il portale del CdC RAEE www.cdcraee.it.

La Segreteria Tecnica del Bando fornisce supporto agli Iscritti nella fase di predisposizione della documentazione richiesta attraverso i Numeri 334.7063353 – 02.87244912 e l’indirizzo e-mail bando@cdcraee.it, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

