Sistema Conti Pubblici Territoriali. On line le analisi settoriali dedicate alla spesa pubblica per Industria e artigianato, Commercio, Energia

Il Sistema CPT presenta due nuovi approfondimenti dedicati all’analisi della spesa pubblica territoriale, in serie storica 2000-2019, per i seguenti settori:

Le analisi dell’andamento della spesa a livello territoriale, per ente e categoria economica, forniscono un quadro completo e approfondito relativamente a ciascun settore di indagine, con l’obiettivo di rispondere alle domande su quanto e dove si è speso, chi ha speso e per cosa.

Per i settori Industria, artigianato e commercio l’analisi, realizzata nell’ambito del Progetto comune di ricerca sviluppato in collaborazione con il Nucleo regionale CPT e PoliS Lombardia, affianca ai dati CPT ulteriori contenuti di approfondimento, sia con riferimento al contesto, sia in relazione allo specifico focus regionale dedicato alla competitività del sistema produttivo lombardo.

Sul portale tematico www.contipubbliciterritoriali.it è possibile navigare per temi e consultare le pubblicazioni e i dati CPT ad essi dedicati.

Per maggiori informazioni www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/

Fonte: Agenzia per la Coesione