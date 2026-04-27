Silenzio assenso nel permesso di costruire: il Consiglio di Stato chiarisce il termine massimo del procedimento

Silenzio assenso nel permesso di costruire: il Consiglio di Stato chiarisce il termine massimo del procedimentoAGEL 27 Aprile 2026, di Redazione
Con la sentenza n. 03230/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che il procedimento edilizio si conclude entro un termine massimo di 100 giorni, decorso il quale, in assenza di diniego tempestivo, si forma il silenzio assenso anche in presenza di preavviso di rigetto.
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