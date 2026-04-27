Occupazione di suolo pubblico, il TAR Lazio conferma i limiti della viabilità principale: legittimo il diniego anche senza preavviso di rigetto

AGEL 27 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza n. 07451/2026 il TAR Lazio ribadisce che nei procedimenti vincolati la mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento dell’atto e che la classificazione delle strade nel PGTU rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

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Con sentenza n. 07451/2026 (RG n. 03304/2026), il TAR Lazio – Sezione II ter – ha riaffermato alcuni principi rilevanti in materia di occupazione di suolo pubblico e sindacato giurisdizionale sulle scelte pianificatorie dell’amministrazione.

In primo luogo, il Tribunale ha ribadito che, nei procedimenti a carattere vincolato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento, quando sia evidente che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito finale. In tali casi trova applicazione l’art. 21-octies della stessa legge.

Il TAR ha inoltre confermato che la motivazione sintetica dell’atto è sufficiente quando l’Amministrazione si limita ad accertare la mancanza dei presupposti normativamente previsti per il rilascio del titolo, trattandosi di un’attività vincolata.

Di particolare rilievo il principio affermato in materia urbanistica e viabilistica: la classificazione delle strade contenuta nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti errori di fatto, illogicità manifesta o travisamento dei presupposti.

La sentenza ribadisce inoltre che la destinazione di una strada alla “viabilità principale” può legittimamente incidere sulla possibilità di assentire occupazioni di suolo pubblico, in quanto tale qualificazione è funzionale alla tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, che costituiscono limiti esterni alla concessione di spazi pubblici.

Infine, il TAR conferma l’orientamento secondo cui eventuali disparità di trattamento non possono essere invocate in modo automatico, richiedendo la prova di una perfetta identità delle situazioni poste a confronto, nonché che l’eventuale illegittimità in altri casi non è idonea a fondare un diritto all’estensione del medesimo beneficio.

Sulla base di tali principi, il ricorso è stato respinto.

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