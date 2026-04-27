Giudicato e ottemperanza: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della riedizione del potere amministrativo

AGEL 27 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2026, n. 3210 (R.G. 9669/2025), il giudice amministrativo ribadisce che l’ottemperanza consente solo l’esecuzione conforme del giudicato, senza riapertura di valutazioni discrezionali già definite

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Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 24 aprile 2026, n. 3210 (R.G. 9669/2025), interviene nuovamente sui confini del giudizio di ottemperanza, chiarendo in modo netto il perimetro entro cui l’amministrazione può operare in sede di esecuzione del giudicato.

Il principio riaffermato è che il giudizio di ottemperanza non può trasformarsi in una nuova fase di riesame nel merito della vicenda amministrativa, né consentire una rivalutazione discrezionale degli elementi già scrutinati dal giudice. L’amministrazione, infatti, è tenuta esclusivamente a dare esecuzione al decisum, limitandosi ad attività meramente conformative e correttive, senza poter reintrodurre margini di scelta autonomi.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ribadisce che la “correzione” imposta dal giudicato non equivale a una rinnovata valutazione complessiva, ma si traduce in un adeguamento tecnico e vincolato ai criteri fissati dalla sentenza. Ogni intervento che ecceda tale perimetro si tradurrebbe in una violazione o elusione del giudicato, sindacabile in sede di ottemperanza.

Altro principio riaffermato riguarda la natura degli atti esecutivi: la loro legittimità non è inficiata da scelte organizzative interne all’amministrazione, come la diversa composizione dell’organo chiamato a dare esecuzione alla sentenza, purché ne sia garantita la funzione conformativa. In tale ambito opera inoltre il principio di conservazione degli atti amministrativi, che impedisce di travolgere automaticamente gli effetti di attività svolte da soggetti successivamente privati del titolo.

La decisione si inserisce così nel consolidato orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza è strumentale alla piena attuazione del giudicato, ma non può diventare sede di nuova cognizione o di rinnovato sindacato sul merito delle valutazioni amministrative già definite.

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