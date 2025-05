Signa: stop alla carta, lo Stato Civile diventa digitale

Prosegue il processo verso la digitalizzazione del Comune di Signa. Nei giorni scorsi è stato apposto l’ultimo timbro effettuato dall’Ufficiale di Stato Civile ed è stato ultimato il passaggio al sistema digitale, ufficiale dalla data del 17 Aprile 2025, con la dismissione dei registri cartacei.

Il Comune di Signa segna un primato locale diventando il 1° Comune nell’area metropolitana fiorentina e il 18° in Toscana a subentrare nell’archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC) che, al momento, conta 265 Comuni su 7896.

Ad annunciare la novità il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore all’anagrafe Eleonora Chiavetta: “Abbiamo previsto il passaggio al sistema digitale con grande anticipo rispetto ai tempi previsti, l’adesione all’Ansc, diventerà obbligatoria a metà del 2026, ma il nostro Ente ha colto l’opportunità di avere dei finanziamenti per anticipare la digitalizzazione così da rendere il servizio più veloce ed efficiente per il cittadino, come previsto dalle leggi e dalle direttive europee. Si registra un passo in avanti dell’innovazione digitale e tecnologica in un processo di rinnovamento digitale avviato all’interno del Comune”.

L’Ente ha aderito alla piattaforma unica e centralizzata, accessibile ai Comuni, che permette di gestire digitalmente le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, conservazione e comunicazione degli atti nei registri dello Stato Civile, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Gli atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza ed ogni variazione nel corso della vita del cittadino del proprio Stato civile, sono registrati sulla piattaforma nazionale, integrando l’anagrafe nazionale della popolazione residente con tutte le informazioni del cittadino sulla medesima piattaforma, rendendo possibile richiedere online i certificati dello Stato Civile.

Un’innovazione che vede Signa diventare un Comune al servizio del cittadino, grazie alla partecipazione al bando PNRR e a un contributo di 8.979 euro. Fondi che sono stati utilizzati per incrementare il sistema gestionale in uso all’Ente, renderlo funzionale ad avviare l’anagrafe digitale, consentendo anche la formazione per i dipendenti dello sportello polifunzionale che stanno gestendo il servizio.

Fonte: comune di Signa