Sestri Levante digitalizza lo Stato Civile

Sestri Levante compie un passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi: è stato completato il passaggio all’Archivio Nazionale di Stato Civile (ANSC), la piattaforma unica che raccoglie gli atti relativi a nascite, matrimoni, unioni civili, cittadinanze e decessi di tutti i Comuni italiani.

«È una data storica, commenta l’Assessore alla Transizione digitale e ai Servizi demografici Luigi Ceffalo, da oggi le registrazioni di nascite, morti, unioni civili, matrimoni e cittadinanze verranno redatte in formato digitale sostituendo la versione cartacea. È un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dei servizi demografici, ogni cittadino potrà richiedere certificati ed estratti attraverso il portale dell’ente».

Si tratta di un’evoluzione che segue l’adesione del Comune all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e consente di offrire ai cittadini servizi rapidi, accessibili e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Gli atti cartacei preesistenti resteranno comunque conservati e consultabili presso gli archivi comunali per garantire la continuità del servizio.

Fonte: comune di Sestri Levante