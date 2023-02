Servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari. Le indicazioni di Anac all’AGCom

Il settore dei servizi diè stato liberalizzato di recente e sta attraversando un processo di innovazione determinato dall’introduzione della, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della Pubblica Amministrazione e affidata a Pago PA. Questa innovazione comporta, di fatto, la centralizzazione della funzione di acquisto dei servizi di notifica e affida al) un ruolo determinante anche con riferimento alla notifica degli atti inesitati.

L’intento dell’Agcom è quello di giungere ad una regolamentazione che, tenendo conto delle importanti innovazioni normative in atto, tenti di tutelare e garantire i soggetti attualmente in possesso del titolo che, in conseguenza delle nuove norme e della inevitabile diminuzione del volume degli invii, rischiano di vedere vanificati i loro sforzi economici e patrimoniali, con conseguenze socioeconomiche (anzitutto sul fronte occupazionale) particolarmente impattanti.

Uno sforzo in direzione della tutela delle imprese e dell’apertura alla concorrenza è stato già effettuato in occasione dell’adozione delle Linee guida Anac – Agcom, in cui sono state anticipate alcune scelte innovative scelte sui Raggruppamenti temporanei d’impresa e sull’accesso ai punti di giacenza del Fornitore del Servizio Universale (FSU).

Il Regolamento Agcom e i requisiti