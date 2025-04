Segretari comunali: pubblicato il diario delle prove scritte per l’accesso al corso-concorso “Co.A 2024”

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e sul portale inPA il diario delle due prove scritte del concorso pubblico per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso “Co.A 2024”, per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia inziale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. Ne da notizia il Ministero dell’Interno in una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Le prove, che consisteranno ciascuna in tre quesiti a risposta aperta, si svolgeranno presso la nuova Fiera di Roma il prossimo 12 giugno, in un’unica giornata, con l’ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali.

La prima prova scritta avrà a oggetto argomenti di carattere giuridico, mentre la seconda verterà su argomenti di carattere economico e finanziario-contabile.

L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento è stabilito alle 8.30 per la prima prova e alle 15.00 per la seconda. La mancata presentazione per qualsiasi causa nel giorno, ora e sede indicati comporterà l’esclusione dalla procedura, ferme restando le eventuali eccezioni previste nel bando.

Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario o della sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate – solo in caso di necessità – sul sito dell’Albo nazionale e sul portale inPA.

