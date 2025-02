Segretari comunali: pubblicato il diario della prova selettiva per l’accesso al corso-concorso “Co.A 2024”

Il Viminale comunica che è stato pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali il diario per la prova preselettiva del concorso pubblico per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso “Co.A 2024”, per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia inziale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

La prova si svolgerà il 20 marzo 2025, in un’unica giornata, contemporaneamente su cinque sedi – Roma, Milano, Napoli, Catania e Cagliari – e in due sessioni, con l’ausilio di strumentazioni e procedure informatiche.

La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per la prova sarà pubblicata sul sito dell’Albo nazionale almeno quindici giorni prima dell’inizio della stessa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà altresì data comunicazione sul portale inPA.

Fonte: Viminale