Segretari comunali, conclusa la prova preselettiva per l’accesso al corso-concorso di formazione COA 2021

Si è svolta oggi, per 5.282 candidati, la prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione Coa edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

La prova è stata svolta, con modalità telematiche in 8 sedi decentrate sul territorio nazionale a Segrate (MI), Rimini, Roma, Napoli, Foggia, Catania, Siracusa e Sassari. Due le sessioni, una antimeridiana e una pomeridiana.

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che dopo la prova preselettiva, risultano collocati entro i primi 1.035 posti oltre agli ex aequo.

Accedendo alla piattaforma “concorsismart” del Formez, accessibile all’indirizzo formez.concorsismart.it, utilizzando le proprie credenziali Spid, i partecipanti alla prova preselettiva potranno prendere visione del proprio elaborato e del relativo punteggio conseguito.

Fonte: Viminale