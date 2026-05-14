Scuola, la Corte Ue condanna l’Italia: irregolari i contratti a termine del personale Ata

AGEL 14 Maggio 2026, di Redazione

Secondo i giudici europei mancano misure efficaci per prevenire l’abuso dei contratti a tempo determinato nelle scuole statali. L’Italia viola così la normativa Ue sul lavoro a termine.

Articoli correlati
AGEL

Bonifiche ambientali e contaminazioni storiche: legittimo imputare gli obblighi al successore societario

AGEL

SCIA edilizia e distanze tra fabbricati: il TAR Lombardia ribadisce l’inderogabilità del DM 1444/1968

AGEL

Interdittiva antimafia illegittima se fondata su soli legami familiari

AGEL

Revoca licenza NCC: legittima la verifica permanente del vincolo di territorialità anche oltre i termini procedimentali

AGEL

Silenzio della PA in materia espropriativa e poteri del giudice amministrativo: l’accettazione dell’indennità non chiude il procedimento

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di assunzione del personale Ata nelle scuole statali è contrario al diritto comunitario. La decisione riguarda in particolare il ricorso ripetuto ai contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente.

Secondo la Corte, l’Italia non ha introdotto strumenti adeguati per prevenire l’abuso nella successione dei contratti precari, violando così gli obblighi previsti dalla normativa europea sul lavoro a tempo determinato.

La sentenza richiama la clausola 5 dell’accordo quadro europeo del 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure efficaci contro l’utilizzo reiterato dei contratti a termine.

Per i giudici europei, il sistema italiano non garantisce una tutela sufficiente ai lavoratori Ata supplenti impiegati nelle istituzioni scolastiche statali. La pronuncia della decima sezione della Corte di giustizia Ue è stata emessa il 13 maggio 2026.

Corte di giustizia UE, decima sezione, 13 maggio 2026

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica