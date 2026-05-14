Scuola, la Corte Ue condanna l’Italia: irregolari i contratti a termine del personale Ata

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di assunzione del personale Ata nelle scuole statali è contrario al diritto comunitario. La decisione riguarda in particolare il ricorso ripetuto ai contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente.

Secondo la Corte, l’Italia non ha introdotto strumenti adeguati per prevenire l’abuso nella successione dei contratti precari, violando così gli obblighi previsti dalla normativa europea sul lavoro a tempo determinato.

La sentenza richiama la clausola 5 dell’accordo quadro europeo del 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure efficaci contro l’utilizzo reiterato dei contratti a termine.

Per i giudici europei, il sistema italiano non garantisce una tutela sufficiente ai lavoratori Ata supplenti impiegati nelle istituzioni scolastiche statali. La pronuncia della decima sezione della Corte di giustizia Ue è stata emessa il 13 maggio 2026.

Corte di giustizia UE, decima sezione, 13 maggio 2026