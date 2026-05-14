La Corte costituzionale: illegittima la disciplina che penalizza le dottoresse in formazione in gravidanza

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina che penalizza le dottoresse in formazione in medicina generale durante la gravidanza e la maternità. Con la sentenza n. 76, depositata il 12 maggio 2026, i giudici hanno stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica, conseguito dopo il recupero del periodo di sospensione, sia considerato valido ai fini degli effetti giuridici legati alla trasformazione del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.

Secondo la Corte, l’attuale disciplina determina un indebito ritardo nel passaggio da un rapporto di convenzione a tempo determinato a uno a tempo indeterminato, a causa della combinazione tra il periodo di recupero della formazione e l’attesa delle sessioni straordinarie d’esame.

La questione era stata sollevata dal Tar del Lazio in riferimento agli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione. La Consulta ha evidenziato che tale meccanismo produce effetti permanenti sull’anzianità di servizio e sulle condizioni professionali, con un impatto discriminatorio che colpisce la donna proprio in relazione alla maternità.

Per la Corte, inoltre, la disciplina rischia di disincentivare la scelta di avere figli, in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la famiglia e garantiscono una speciale protezione alla madre e al bambino.