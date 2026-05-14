La falsa dichiarazione sulla regolarità tributaria integra danno erariale e determina l’indebita percezione di contributi pubblici

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Comune di Bologna, con sentenza n. 93/2026/R, ha affrontato il tema della responsabilità erariale derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici ottenuti mediante dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di accesso ai bandi.

Il Collegio ha affermato il principio secondo cui la regolarità tributaria richiesta ai fini della partecipazione alle procedure pubbliche non costituisce un requisito meramente formale, ma un presupposto sostanziale e indefettibile, la cui mancanza determina l’illegittimità originaria dell’ammissione al beneficio e l’insorgenza di un danno alle risorse pubbliche.

Ne consegue che la presentazione di istanze fondate su dichiarazioni false o incomplete in ordine all’assenza di morosità verso l’amministrazione erogante comporta la responsabilità per danno erariale, anche quando le somme siano state successivamente utilizzate per finalità diverse, non potendo tali operazioni sanare l’illegittimità del conseguimento del contributo.

La sentenza ribadisce inoltre che grava sui responsabili dei procedimenti un obbligo di verifica effettiva dei requisiti dichiarati dai partecipanti ai bandi pubblici: la loro omissione integra colpa grave quando consenta l’accesso indebito a risorse pubbliche.

In applicazione di tali principi, la Corte dei conti ha riconosciuto la responsabilità dolosa in capo ai percettori dei contributi e quella sussidiaria per colpa grave in capo ai funzionari che hanno omesso i controlli dovuti, in ragione del rispettivo apporto causale al danno erariale.