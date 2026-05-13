SCIA edilizia e distanze tra fabbricati: il TAR Lombardia ribadisce l’inderogabilità del DM 1444/1968

Con la sentenza pubblicata il 12/05/2026 (N. 02320/2026 REG.PROV.COLL., N. 00060/2023 REG.RIC.), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso proposto avverso una diffida comunale in materia edilizia, offrendo un ulteriore chiarimento sui limiti della SCIA alternativa al permesso di costruire e sui principi che regolano l’attività edilizia.

Il Collegio ha ribadito il carattere inderogabile delle distanze minime tra edifici previste dall’art. 9 del D.M. 1444/1968, qualificato come norma imperativa posta a tutela di interessi pubblicistici connessi alla salubrità e alla sicurezza. Tali distanze devono essere rispettate anche in presenza di interventi di recupero o ristrutturazione qualora siano realizzati nuovi elementi edilizi, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’opera.

È stato inoltre chiarito che la disciplina delle distanze tra fabbricati rientra nella competenza esclusiva statale, con conseguente impossibilità per la normativa regionale di introdurre deroghe in materia.

Quanto al profilo dei parcheggi pertinenziali, il TAR ha affermato che eventuali soluzioni alternative, come la monetizzazione, non possono essere introdotte per la prima volta in sede contenziosa, ma richiedono un’attivazione preventiva nell’ambito del procedimento amministrativo.

Infine, il Tribunale ha applicato il principio della ragione più liquida e ha richiamato la natura plurimotivata del provvedimento impugnato: la legittimità anche di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerne la validità, rendendo superflua la disamina delle ulteriori censure.