Scioglimento Comuni, il Consiglio di Stato blinda la procedura: “Basta il rischio di condizionamento”

AGEL 29 Aprile 2026, di Redazione

La sentenza n. 02861/2026 chiarisce che la misura ha natura cautelare: non serve la prova del reato, ma una valutazione logica sul pericolo di infiltrazione mafiosa

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Con la recente sentenza n. 02861/2026 (pubblicata il 09/04/2026), la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito i confini del potere dello Stato nell’intervenire sugli enti locali sospettati di contiguità con il crimine organizzato. Il pronunciamento, confermando lo scioglimento di un Comune calabrese, fissa alcuni paletti fondamentali che rafforzano l’autonomia decisionale del Ministero dell’Interno e delle Prefetture.

La natura della misura: prevenire, non punire

Il cuore della decisione risiede nella conferma della natura preventiva e cautelare dello scioglimento (ex art. 143 TUEL). Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’Amministrazione non è tenuta a fornire una prova “oltre ogni ragionevole dubbio” del condizionamento mafioso, tipica del processo penale. Al contrario, è sufficiente un quadro indiziario che renda plausibile e probabile il pericolo di infiltrazione, basato su elementi “concreti, univoci e rilevanti”.

Autonomia del Prefetto e “voci dissonanti”

Un punto di particolare interesse giuridico sollevato dalla sentenza n. 02861/2026 riguarda il ruolo della Commissione d’accesso. I ricorrenti avevano lamentato divergenze valutative interne alla commissione stessa, ma il Consiglio di Stato ha chiarito che eventuali “punti di vista non convergenti” nelle fasi iniziali non inficiano il decreto finale.

È il Prefetto, infatti, a detenere la funzione di sintesi: a lui spetta il compito di armonizzare i dati raccolti e ricondurli a una cornice interpretativa unitaria. Il processo decisionale è descritto come un “raffinamento progressivo” dove l’autorità politica e amministrativa di vertice ha l’ultima parola sulla coerenza del quadro accusatorio.

La legittimità del segreto sugli atti

La sentenza interviene anche sulla trasparenza degli atti. I giudici hanno stabilito che l’uso di “omissis” o l’oscuramento di parti della relazione prefettizia per ragioni di sicurezza e riservatezza non costituiscono un vizio di nullità. Poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è un atto successivo (post factum) alla firma del decreto, eventuali limiti all’ostensione dei documenti non intaccano la legittimità originaria dello scioglimento.

Il perimetro del sindacato del Giudice

Infine, il Consiglio di Stato delimita il campo d’azione del giudice amministrativo: non si può censurare l’intero operato istruttorio se le contestazioni riguardano dettagli che il Ministero non ha poi posto a fondamento della proposta finale. In sintesi, ciò che conta per la validità dell’atto è la “tenuta logica” della proposta ministeriale, l’unico vero pilastro su cui poggia la decisione di sciogliere un Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa.

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