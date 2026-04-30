Sassari: i Candelieri diventano digitali

Il battito dei tamburi e il rimo della “Faradda” incontrano il futuro. Il Comune di Sassari lancia il progetto “Candelieri Digitali”, un’iniziativa che traghetta la festa simbolo della città, Patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO, direttamente nell’era della Realtà Estesa (XR). Grazie a un finanziamento di 90.000 euro della Regione Sardegna (L.R. 12/2025), la tradizione sassarese si prepara a essere vissuta come mai prima d’ora.

Il debutto a “Monumenti Aperti”

L’appuntamento per il pubblico è fissato per il weekend del 2 e 3 maggio. Durante la manifestazione “Monumenti Aperti”, cittadini e turisti potranno indossare i visori di ultima generazione Meta Quest 3 in 2 luoghi iconici della rete museale Thàmus: l’Archivio storico comunale “Enrico Costa” e il Palazzo di Città.

Un’esperienza interattiva e “Hand-Tracking”

L’applicazione, sviluppata dalla startup locale XRIT, non è una semplice visione passiva, attraverso un’interfaccia intuitiva gestibile con il movimento delle mani (o tramite controller), gli utenti potranno navigare in 4 aree tematiche:

candelieri: interazione con modelli 3D dettagliati dei ceri votivi storia: approfondimenti documentali sull’origine del rito media: contenuti multimediali esclusivi gamification: elementi ludici per coinvolgere le fasce giovani

L’app è bilingue (italiano e inglese), pensando al turismo internazionale e rendendo Sassari una meta “smart” e accogliente.

Il progetto non si ferma all’estetica. L’esperienza XR è stata progettata per essere inclusiva, abbattendo le barriere per utenti con disabilità sensoriali o motorie.

“L’obiettivo è aumentare l’attrattività turistica e rafforzare l’identità sassarese su scala globale,” spiegano dal Comune.

Tra gli sviluppi futuri sono previsti l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale con assistenti virtuali e tour guidati complessi, trasformando questa tecnologia in un presidio permanente all’interno dei musei cittadini. Dopo l’evento inaugurale, i visori rimarranno a disposizione gratuita di scolaresche e turisti.

Per prenotare l’esperienza o richiedere informazioni, è possibile contattare: archivio storico: tel. 079 279590 archiviostorico@comune.sassari.it; Infosassari: tel. 079/279977 infosassari@comune.sassari.it. Un passo realizzato in sinergia con l’Intergremio e i Gremi, per garantire che la memoria dei Candelieri continui a splendere, anche in formato digitale.

Fonte: comune di Sassari