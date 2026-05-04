Nasce la prima norma italiana sui professionisti dell’Intelligenza Artificiale

È stata pubblicata il 30 aprile 2026 la norma UNI 11621-8:2026, il primo standard nazionale che definisce in modo strutturato i profili professionali operanti nel settore dell’Intelligenza Artificiale. Il documento, elaborato da UNI attraverso la commissione tecnica UNINFO e con il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di organizzazione delle competenze legate all’AI.

La norma arriva in un momento di evoluzione del quadro normativo europeo, segnato dall’entrata in vigore dell’AI Act, che richiede che i sistemi di Intelligenza Artificiale siano sviluppati e gestiti da personale qualificato. In questo contesto, lo standard traduce i principi normativi in indicazioni operative, offrendo a imprese, pubbliche amministrazioni e sistema formativo un riferimento chiaro per identificare ruoli, competenze e responsabilità.

La UNI 11621-8 individua dodici profili professionali che coprono l’intera filiera dell’AI, dalla governance strategica alla ricerca scientifica, includendo sviluppo tecnologico, gestione dei dati, sicurezza e progettazione di soluzioni. Per ciascun profilo vengono definiti missione, attività, competenze, conoscenze e indicatori di prestazione, secondo un modello coerente con il framework europeo delle competenze digitali.

Lo standard si rivolge a un ampio ecosistema: aziende impegnate nello sviluppo di soluzioni AI, pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi di trasformazione digitale, università e istituti di formazione chiamati a progettare nuovi percorsi didattici, oltre ai professionisti ICT interessati a qualificare o aggiornare le proprie competenze.

Pur non avendo valore obbligatorio, la norma si configura come uno strumento strategico per favorire la diffusione di competenze certificate e per rendere più strutturato il mercato del lavoro legato all’Intelligenza Artificiale, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’Italia nel panorama europeo della transizione digitale.

Maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale