Sardegna, dalla Regione 15 mln per le Unioni di Comuni

Quindici milioni di euro nei prossimi tre anni per sostenere le Unioni dei comuni della Sardegna nella chiusura dei vecchi programmi di spesa, attraverso figure specialistiche che interverranno anche a sostegno della nuova programmazione, compresa la fase di progettazione. Il via libera allo stanziamento è arrivato ieri dalla giunta regionale, con l’approvazione degli indirizzi operativi della misura prevista dalla legge di stabilità. A breve verranno quindi attivate le convenzioni con Gal, Università e altri enti pubblici per mettere a disposizione figure professionali capaci appunto di snellire le procedure ed essere valido supporto ai Comuni nelle fasi amministrative e progettuali più delicate. “Ascolto continuo e dialogo costante con i territori hanno rappresentato la chiave per trovare quella spinta necessaria a superare gli ostacoli, con l’obiettivo di incidere sullo sviluppo futuro della Sardegna- spiega il presidente della Regione, Christian Solinas- consapevoli che solo attraverso una efficace strategia di accompagnamento verso la ripresa possiamo combattere mali atavici quali lo spopolamento e l’isolamento dei territori”.

L’esecutivo ha approvato anche il riparto del contributo -un milione di euro destinato ai soggetti attuatori dei progetti di sviluppo della programmazione territoriale- finalizzato a compensare i maggiori costi causati dall’allungamento dei termini di conclusione delle attività, legati all’emergenza Covid. Guardando a questo ultimo intervento, l’80% -800.000 euro- è stato assegnato sulla base dell’avanzamento della spesa delle risorse assegnate in precedenza, il 20% -200.000 euro- sulla base dello stato di attuazione dei progetti. “Continua l’impegno della Regione- il commento di Giuseppe Fasolino, assessore al Bilancio- che fin dall’inizio della legislatura ha dato corso, con uno sforzo eccezionale di risorse, programmi e misure di carattere ordinario e straordinario, a tutte quelle azioni volte a favorire il tessuto economico sardo e accompagnare i territori verso la ripresa”.