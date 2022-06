Roma, 1° Convegno Nazionale sui Sistemi di Deposito Cauzionale

Il 1° Convegno nazionale sui sistemi di deposito cauzionale è stato organizzato dalla Campagna Nazionale “A Buon Rendere-molto più di un vuoto”, promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi e sostenuta dalle principali organizzazioni non governative nazionali che si occupano di ambiente e sostenibilità. Il Sistema di Deposito Cauzionale: Allineare l’Italia alle esperienze europee per massimizzare la circolarità delle risorse, è il titolo del convegno che si svolgerà il 7 giugno a Roma presso la Sala Capranichetta, in Piazza di Montecitorio 125.

“La diffusione indiscriminata delle plastiche e dell’usa e getta e la necessità di raggiungere gli obiettivi europei di raccolta selettiva e riciclo, rendono necessario mettere in agenda l’adozione di un efficiente Sistema nazionale di Deposito Cauzionale o Deposit Return System (DRS) per gli imballaggi di bevande monouso” sottolineano gli organizzatori.

Le evidenze dai Paesi europei dove il sistema è in funzione forniscono molte indicazioni sui risultati conseguibili e sugli elementi essenziali che caratterizzano un Deposit Return System (DRS) di successo che possa garantire le prestazioni attese. A Buon Rendere – molto più di un vuoto è una campagna che punta a sensibilizzare i cittadini, la politica, l’industria delle bevande e della distribuzione organizzata sui benefici di un Sistema di Deposito. I tempi per una legge in tal senso sono maturi, come confermano i risultati di una ricerca commissionata da cui si evince che l’83% degli italiani ritiene necessario un Sistema Cauzionale anche nel nostro Paese.

L’evento coinvolgerà relatori italiani e internazionali nell’esposizione e analisi di dati, performance ed esperienze provenienti da Paesi che già hanno un DRS in vigore, nonché nell’esposizione del quadro europeo di raccomandazioni, obiettivi di raccolta e presenza di contenuto riciclato (per le bottiglie in plastica) che rende i Sistemi Cauzionali misure ineludibili.

L’obiettivo dell’evento è raccogliere le indicazioni necessarie per mettere a punto un Sistema Cauzionale adatto alla realtà italiana, in grado di intercettare quei 7 miliardi di contenitori di bevande in plastica, vetro e lattine che ogni anno sfuggono al riciclo, come emerge dallo studio “What we waste” della Piattaforma Reloop.

Il Convegno sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Campagna “A Buon Rendere”: Linkedin e Facebook.