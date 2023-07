Ripartizione relativa all’annualità 2022 e 2023 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico

In Gu Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2023 pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 recante la “Ripartizione relativa all’annualita’ 2022 e 2023 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145“.

In attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che istituisce il «Fondo per la prevenzione del rischio sismico», come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse per le annualita’ 2022 e 2023 previste dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b) dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978, pari a complessivi 100 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni, secondo le azioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) della richiamata ordinanza n. 978/2023.

I comuni sono riportati nell’allegato 7 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 24 marzo 2023, n. 978.

Fonte: Gazzetta Ufficiale