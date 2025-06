Rifugiati, oggi 17 giugno la presentazione del XXIII Rapporto Sai in diretta streaming

Martedì 17 giugno a partire dalle ore 10.30 si terrà, in diretta streaming, la presentazione del “Rapporto Annuale SAI XXIII edizione”. I saluti introduttivi sono affidati al Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e al segretario generale Anci, Veronica Nicotra. A seguire la presentazione del Rapporto a cura di Virginia Costa, responsabile del Servizio centrale SAI e gli interventi del prefetto Rosanna Rabuano, capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno e del delegato ANCI all’Immigrazione e Politiche per l’integrazione, Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo.

Il Rapporto annuale raccoglie gli elementi più significativi che hanno caratterizzato i progetti SAI nel 2024, a partire dall’adesione dei Comuni alla rete SAI, dall’analisi della struttura territoriale, dei posti a disposizione e dei profili dei beneficiari del SAI, alla luce degli avvenimenti che si sono verificati nel corso dell’anno.

A conclusione dell’incontro il Rapporto sarà disponibile sul sito istituzionale di ANCI e della Rete SAI.

Per partecipare alla diretta streaming clicca qui

Fonte: ANCI