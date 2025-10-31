Riforma del TUEL: Fedir Segretari riunisce esperti e amministratori a Frascati

Enti locali 31 Ottobre 2025, di Redazione

Fedir Segretari rilancia il confronto nazionale sulla riforma degli enti locali e la valorizzazione dei segretari comunali

Articoli correlati
Enti locali

Al via un avviso PNRR da 100 milioni per i comuni: Risorse in Comune

Enti locali

Isole minori: sette anni di programmazione contro l’insularità e lo spopolamento

Enti locali

URBACT IV: 19 Enti locali italiani nelle nuove reti di trasferimento

Enti locali

Ripartizione fondi alluvione, approvata la sostituzione dell’allegato A

Enti locali

Finanziamenti per attività educative: il MIC pubblica l’elenco provvisorio dei comuni ammessi

Si terrà oggi, 31 ottobre, nella prestigiosa cornice di Villa Tuscolana a Frascati, il convegno promosso da Fedir Segretari, una delle principali associazioni sindacali dei segretari comunali e provinciali. L’incontro, dal titolo “La Riforma del TUEL. La tutela dei piccoli comuni e delle aree interne: il ruolo degli enti di area vasta e dei segretari comunali”, sarà dedicato al dibattito sulla revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), prevista dal disegno di legge delega n. 347/2023.

La riforma punta a riordinare una normativa frammentata da oltre venticinque anni di interventi disomogenei e a rafforzare l’efficienza amministrativa, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree interne, sempre più colpiti da spopolamento e carenza di risorse. Fedir sottolinea l’urgenza di garantire la presenza dei segretari comunali, figura chiave per il corretto funzionamento degli enti locali, anche attraverso un adeguato sostegno finanziario da parte dello Stato.

Tra i temi al centro del convegno figurano la ridefinizione del ruolo degli enti di area vasta, il miglioramento dei servizi locali e il supporto amministrativo ai comuni minori. Alla giornata parteciperanno esperti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo sulle esigenze del territorio e sulle prospettive della riforma.

A margine dell’incontro è previsto anche l’avvio di un tavolo sindacale con le organizzazioni firmatarie dell’ultimo contratto nazionale dell’area della dirigenza locale e dei segretari comunali e provinciali, in vista della riapertura delle trattative per il rinnovo.

La giornata si concluderà con l’assemblea nazionale di Fedir Segretari per il rinnovo delle cariche statutarie. Attualmente l’associazione è guidata da Maria Concetta Giardina, segretario generale della Città Metropolitana di Genova.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul sito fedirsegretari.it.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica