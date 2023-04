Rifiuti, 600milioni per migliorare la raccolta

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti finanziati dal MASE destinati all’implementazione della raccolta differenziata e dei centri di raccolta nei Comuni e negli ambiti territoriali ottimali (EGATO). Ne dà notizia il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. Si tratta della linea 1.1 A Missione 2 della più ampia Componente 1 del PNRR che ha stanziato complessivamente 1,5 miliardi di euro per l’ammodernamento infrastrutturale, impiantistico e della gestione dei rifiuti in Italia. 985 le proposte progettuali ammesse a finanziamento per un valore di quasi 600 milioni di euro.

“Finalizziamo una misura importante del PNRR per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata, superando gli squilibri territoriali e aiutando i Comuni in termini di efficienza, operatività e tutela ambientale” conclude il viceministro.

Fonte: MASE