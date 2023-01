Rifiuti: “10 milioni ai Comuni per i compattatori Mangiaplastica”. Da fine gennaio via alle domande

Ulteriori dieci milioni di euro di fondi ai Comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica. Aprirà il 31 gennaio il terzo sportello del cosiddetto “Programma Mangiaplastica”, progetto sperimentale voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto. Né da notizia il viceministro Vannia Gava. “Grazie al lavoro fatto con la legge di bilancio, la dotazione finanziaria è stata incrementata. E questa è un’ottima notizia. Le risorse, ora, potranno essere utilizzate dagli enti locali per promuovere e rendere più efficienti la raccolta differenziata e il recupero di questo tipo di rifiuti, che sappiamo avere un peso significativo nell’inquinamento ambientale, favorendo la transizione verso l’economia circolare. Ciascuno deve fare la propria parte perché la sfida ambientale sia un percorso corale, condiviso e sinergico” conclude il viceministro. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2023. Le istanze dovranno pervenire attraverso l’apposita piattaforma informatica rinvenibile al link https://padigitale.invitalia.it/.

Fonte: MASE