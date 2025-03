La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 40695/2024 ha riconosciuto a responsabilità civile dell’ente pubblico che ha affidato a un soggetto privato l’espletamento di un servizio, la cui gestione abbia reso possibile l’illecito, sussiste e opera su base oggettiva ex art. 2049 cod. civ., nel caso in cui all’ente competono poteri di vigilanza sull’operato dell’affidatario.



La pronuncia fa riferimento, come specificato dagli uffici della Corte nella ricostruzione della fattispecie concreta ad una condotta di omicidio colposo in danno di un ospite di una casa di riposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione della responsabilità civile del Comune, sul rilievo che il capitolato di appalto prevedesse il controllo del committente sui servizi erogati e l’obbligo dell’appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 1479 del 2010 Rv. 246301-01, N. 5409 del 2022 Rv. 282606-0

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione