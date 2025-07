In GU Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2025 la Delibera 27 marzo 2025 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile contenente il “Regolamento (UE) n. 2024/795 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), articolo 14. Destinazione delle risorse del cofinanziamento nazionale“.

La delibera disciplina le modalità di destinazione delle risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento ai sensi dell’art. 14 del regolamento (UE) 2024/795.

Le amministrazioni interessate sono autorizzate all’utilizzo immediato delle risorse, previa comunicazione al MEF-RGS-IGRUE e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché caricamento dei dati sul sistema di monitoraggio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale