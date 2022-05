Regione Puglia, 8500 euro di bonus su fotovoltaico e minieolico

I cittadini pugliesi potranno accedere ad un reddito energetico fino a 8.500 euro per gli interventi di efficientamento energetico, il contributo è riservato alle famiglie con un reddito inferiore ai 20.000 euro e coprirà i costi di acquisto e installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, un impianto eolico o fotovoltaico nonché l’eventuale sistema di accumulo dell’energia elettrica. Il beneficio è riservato ai titolari di utenze residenziali domestiche che vivano da almeno 1 anno nella Regione e con un reddito ISEE per il 2022 non superiore ai 20.000 euro e che intendano installare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di potenza non inferiore a 1,8 kW elettrici.

Chi fa richiesta del Reddito non deve beneficiare di altre agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di efficientamento energetico, compreso il Superbonus 110% o altre misure di detrazione e credito d’imposta e nel bando è previsto un contributo fino a 6.000 euro per ogni intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, solari termo-fotovoltaici o microeolici. È possibile investire parte del beneficio (20%) per l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, che andranno abbinati ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica ed è anche possibile ottenere un contributo a fondo perduto (6.000 euro) per l’installazione degli impianti a uso condominiale. La domanda di iscrizione sarà disponibile fino al 22/08/2022 accedendo alla Sezione tematica Politiche Energetiche e ai fini della partecipazione occorre che il Beneficiario sia dotato di: credenziali SPID Livello 2/CIE/CNS e indirizzo di Posta Elettronica ordinaria.