Quasi quattro famiglie su dieci hanno un animale domestico: cani e gatti sempre più presenti nelle case italiane

Nel 2024 in Italia quasi quattro famiglie su dieci hanno almeno un animale domestico. Secondo i dati Istat, le famiglie coinvolte sono circa 10 milioni, pari al 37,7% del totale, in aumento rispetto al 36,2% del 2015. Complessivamente gli animali presenti nelle case italiane sono circa 25 milioni e mezzo.

Cani e gatti restano di gran lunga gli animali più diffusi: il 22,1% delle famiglie possiede almeno un cane e il 17,4% almeno un gatto. In totale, un terzo delle famiglie italiane ospita uno o entrambi. Più marginale la presenza di altri animali, come pesci, uccelli o tartarughe.

La diffusione degli animali domestici varia molto sul territorio. Il Centro Italia registra la quota più alta di famiglie con animali (42,7%), mentre il dato scende nel Sud e nelle Isole. Decisiva anche la dimensione dei comuni: nei centri sotto i 2mila abitanti quasi una famiglia su due ha un animale, contro meno di tre su dieci nelle grandi aree metropolitane.

La presenza di animali è più frequente nelle famiglie con figli grandi: oltre la metà delle coppie con figli di almeno 14 anni convive con uno o più animali. In forte crescita anche le coppie senza figli con membri sotto i 65 anni, passate dal 38% del 2006 al 47,9% nel 2024. Più contenuta, invece, la diffusione tra le persone sole, soprattutto tra gli anziani.

Non cresce solo il numero di animali, ma anche il tempo dedicato alla loro cura. Nel 2024 il 38,1% delle persone dagli 11 anni in su si prende cura di animali domestici nel tempo libero, quasi una su quattro con cadenza settimanale. Le donne risultano più coinvolte degli uomini, con uno scarto di circa sei punti percentuali, differenza che si mantiene anche tra le persone occupate.

Maggiori informazioni nella nota Istat