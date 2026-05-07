Provvedimenti su sosta e circolazione: competenza dirigenziale e vizio di incompetenza non sanabile dal Sindaco

AGEL 7 Maggio 2026, di Redazione

Il TRGA Bolzano ribadisce che gli atti di regolazione della circolazione stradale hanno natura gestionale e spettano ai dirigenti: il loro esercizio da parte del Consiglio comunale determina un vizio di incompetenza insanabile, non sanabile neppure mediante convalida sindacale.

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Con la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, Sezione autonoma, 07/04/2026, n. 00082/2026 REG.PROV.COLL., n. 00239/2025 REG.RIC., viene riaffermato un principio di diritto in materia di riparto di competenze negli enti locali con riferimento ai provvedimenti sulla circolazione stradale.

Il Collegio chiarisce che gli atti di disciplina della sosta e della circolazione veicolare, anche quando adottati in forma regolamentare o generale, hanno natura sostanzialmente gestionale e rientrano nella competenza dei dirigenti, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività amministrativa.

Ne consegue che l’adozione di tali misure da parte del Consiglio comunale integra un vizio di incompetenza relativa, in quanto l’organo politico esercita un potere che l’ordinamento riserva alla struttura gestionale dell’ente.

Il Tribunale precisa inoltre che tale vizio non può essere sanato mediante successiva convalida o ratifica da parte del Sindaco, qualora quest’ultimo non sia titolare della competenza sostanziale in materia, né possa surrogarsi all’organo gestionale competente.

Viene così ribadito il principio secondo cui, in presenza di incompetenza nell’adozione di atti amministrativi incidenti sulla circolazione stradale, il giudice deve limitarsi a rilevare il vizio assorbente, senza procedere all’esame delle ulteriori censure, trattandosi di ipotesi in cui il potere non è stato correttamente esercitato.

La sentenza conferma dunque che il rispetto del riparto di competenze tra organi politici e dirigenziali costituisce requisito essenziale di legittimità degli atti in materia di regolazione della sosta e della circolazione.

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