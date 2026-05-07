Edilizia, SCIA: scaduti i termini per i poteri inibitori resta solo l’autotutela residuale dell’amministrazione

AGEL 7 Maggio 2026, di Redazione

Dopo la scadenza del termine entro cui l’amministrazione può esercitare i poteri inibitori sugli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), resta comunque in capo all’ente un potere residuale di autotutela, di natura particolare.

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A chiarirlo è il TAR Lombardia, sezione IV, con la sentenza 17 aprile 2026, n. 1756, che ribadisce come tale potere non si configuri come un secondo grado di revisione di un precedente provvedimento amministrativo, ma come uno strumento autonomo e limitato.

In base a quanto stabilito dai giudici amministrativi, l’amministrazione può intervenire per vietare lo svolgimento dell’attività e ordinare la rimozione degli effetti già prodotti solo in presenza dei presupposti tipici dell’autotutela. L’intervento, inoltre, deve avvenire entro un termine ragionevole e dopo un’attenta valutazione degli interessi coinvolti, oltre che sulla base di concrete ragioni di interesse pubblico.

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