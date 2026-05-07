Processo amministrativo, il ricorso elettorale è inammissibile se non supera la “prova di resistenza”

AGEL 7 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR Campania ribadisce che le contestazioni contro l’esito delle elezioni non sono ammissibili quando, anche se accolte, non inciderebbero sul risultato finale della consultazione.

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Nel processo amministrativo in materia elettorale, chi impugna l’esito di una consultazione deve dimostrare che le irregolarità denunciate siano tali da poter modificare concretamente il risultato finale. È questo il principio della cosiddetta “prova di resistenza”, che il TAR Campania, sezione I, con sentenza n. 2462 del 20 aprile 2026, ha nuovamente richiamato.

Secondo il Tribunale amministrativo, il ricorso elettorale è inammissibile quando le censure proposte, anche se fondate, non sarebbero comunque idonee a determinare un diverso esito della competizione. In assenza di tale requisito, viene meno l’interesse concreto e attuale a una pronuncia del giudice.

Il principio, già affermato in precedenti pronunce del Consiglio di Stato e di diversi TAR, conferma l’orientamento volto a evitare contenziosi privi di reale incidenza sull’assetto finale della consultazione elettorale.

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