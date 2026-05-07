Processo amministrativo, il ricorso elettorale è inammissibile se non supera la “prova di resistenza”AGEL 7 Maggio 2026, di Redazione
Il TAR Campania ribadisce che le contestazioni contro l’esito delle elezioni non sono ammissibili quando, anche se accolte, non inciderebbero sul risultato finale della consultazione.
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