Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla natura pubblica o privata delle strade

AGEL 7 Maggio 2026, di Redazione

Il TAR Abruzzo chiarisce che le controversie sulla proprietà di una strada o sull’esistenza di diritti di uso pubblico su aree private rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto incidono su diritti soggettivi di privati e Pubblica Amministrazione

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Con la sentenza n. 216 del 15 aprile 2026, il TAR Abruzzo ha ribadito un principio di rilievo in materia di giurisdizione: le controversie relative alla qualificazione di una strada come pubblica o privata, così come quelle concernenti l’eventuale esistenza di diritti di uso pubblico su una strada di proprietà privata, devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo i giudici amministrativi, tali controversie non riguardano l’esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, ma incidono direttamente sull’accertamento e sulla tutela di diritti soggettivi, sia dei privati sia dell’ente pubblico eventualmente coinvolto.

Ne deriva che la verifica sulla natura del bene e sull’eventuale configurazione di servitù o diritti di uso pubblico non rientra nella competenza del giudice amministrativo, ma deve essere rimessa al giudice ordinario, chiamato a dirimere questioni proprietarie e di diritto civile.

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