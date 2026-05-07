Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla natura pubblica o privata delle strade

Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla natura pubblica o privata delle stradeAGEL 7 Maggio 2026, di Redazione
Il TAR Abruzzo chiarisce che le controversie sulla proprietà di una strada o sull’esistenza di diritti di uso pubblico su aree private rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto incidono su diritti soggettivi di privati e Pubblica Amministrazione
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