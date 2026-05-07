Giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla natura pubblica o privata delle strade

Con la sentenza n. 216 del 15 aprile 2026, il TAR Abruzzo ha ribadito un principio di rilievo in materia di giurisdizione: le controversie relative alla qualificazione di una strada come pubblica o privata, così come quelle concernenti l’eventuale esistenza di diritti di uso pubblico su una strada di proprietà privata, devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo i giudici amministrativi, tali controversie non riguardano l’esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, ma incidono direttamente sull’accertamento e sulla tutela di diritti soggettivi, sia dei privati sia dell’ente pubblico eventualmente coinvolto.

Ne deriva che la verifica sulla natura del bene e sull’eventuale configurazione di servitù o diritti di uso pubblico non rientra nella competenza del giudice amministrativo, ma deve essere rimessa al giudice ordinario, chiamato a dirimere questioni proprietarie e di diritto civile.