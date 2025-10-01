Prorogato al 15 ottobre il termine per il bando C.S.E. 2025: più tempo per i Comuni

Energia e Ambiente 1 Ottobre 2025, di Redazione

Il MASE allunga la scadenza per i Comuni: la mossa mira a coinvolgere pienamente le isole minori e a non sprecare le risorse destinate a fotovoltaico, pompe di calore e relamping

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha annunciato la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’Avviso C.S.E. (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica) 2025.

La Nuova Scadenza

La decisione, formalizzata con un Decreto del Direttore Generale Programmi e Incentivi Finanziari, sposta la deadline per l’invio delle istanze di concessione del contributo: i Comuni avranno tempo fino alle ore 17:00 del 15 ottobre 2025.

Obiettivo: Massima Partecipazione

La proroga si è resa necessaria per un duplice obiettivo strategico. In primo luogo, intende garantire il più ampio coinvolgimento possibile, con un occhio di riguardo ai Comuni delle isole minori. In secondo luogo, mira ad assicurare un utilizzo pieno ed efficace delle risorse finanziarie stanziate dal Ministero.

Le risorse messe a disposizione sono destinate a finanziare una serie di soluzioni per l’efficientamento energetico e la sostenibilità, tra cui:

  • Impianti fotovoltaici e solari termici per la produzione di energia pulita.
  • Pompe di calore.
  • Sistemi di relamping (sostituzione delle lampade con modelli a basso consumo).
  • Infissi ad alta efficienza.
  • Soluzioni ibride innovative.

L’iniziativa C.S.E. 2025 rappresenta quindi un’opportunità cruciale per gli enti locali che puntano a un ammodernamento green delle proprie infrastrutture.

Per maggiori dettagli, si rimanda al link ufficiale del MASE: [LINK]

